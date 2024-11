Iltempo.it - Sciopero snobbato, adesioni minime nelle scuole: i dati del Ministero

I lavoratori sono scesi in piazza oggi per logenerale contro la manovra proclamato da Cgil e Uil, che si unisce a quello annunciato da Cobas, Sgb e Cub. Sullo stop dei trasporti è intervenuta la precettazione del ministro Matteo Salvini, con cui è stata ridotta l'agitazione da 8 a 4 ore. Gli aerei si sono fermati dalle 10 alle 14. Sono 46 le manifestazioni andate in scena in ogni regione su tutto il territorio nazionale. Ma nel comparto scolastico la protesta non ha attecchito. Alle ore 17 di oggi, con il 57% diche hanno trasmesso i, l'adesione allogenerale per il comparto scuola, indetto da Cgil, Uil e sindacati di base, è stata del 5,65%. Più in particolare, per i dirigenti scolastici l'adesione è stata dell'1,5%, per i docenti del 5,54%, per il personale Ata del 6,35%.