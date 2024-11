Lanazione.it - Sciopero oggi venerdì 29 novembre a Firenze e in Toscana. Le ultime notizie in diretta

, 292024 – E’ il giorno dellogenerale di 8 ore indetto per29, da Cgil e Uil e di quello di 24 ore proclamato dai sindacati di base. Previsti forti limitazioni e disagi ae in tutta la. Ridotto a quattro ore, dalle 9 alle 13, lodei trasporti, a seguito dell'ordinanza di precettazione del ministro Matteo Salvini confermata anche dal Tar. Da tenere sotto controllo la situazione a, dove sono confermate, a partire dalle 9.30, le due manifestazioni regionali, una di Cgil e Uil, con partenza da Santa Maria Novella e conclusione in piazza P, e una dei sindacati di base, con corteo che partirà da piazza Puccini, per concludersi in piazza Dalmazia. Non sono coinvolti dalloTrenitalia e Italo, i cui treni saranno regolari.