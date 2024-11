Fanpage.it - Sciopero generale oggi 29 novembre per trasporti, scuola e non solo: chi si ferma e con quali orari

Loindetto da Cgil e Uil si svolge, venerdì 29, e durerà per otto ore. Nei, dopo la precettazione del ministro Salvini, sarà diquattro ore: dalle 10 alle 14 per i voli, dalle 9 alle 13 per gli altri. Fermi tutti i settori pubblici e privati, tranne il trasporto ferroviario. I sindacati protestano contro la manovra del governo Meloni.