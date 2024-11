Lapresse.it - Sciopero generale, migliaia di persone in piazza Maggiore a Bologna

disi sono riversate in, a, in occasione dellodel 29 novembre. Secondo i dati riferiti dai sindacati, più di 50milahanno partecipato al corteo per le strade della città. Presente anche il segretariodella Cgil Maurizio Landini. Altre 43 grandi manifestazioni sono state organizzate in tutta la Penisola.