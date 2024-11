Lidentita.it - Sciopero generale, gli stop settore per settore

Leggi su Lidentita.it

Loindetto per oggi coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati, con esclusione del trasporto ferroviario, e potrebbe causare significativi disagi in tutto il Paese. Trasporti, sanità, scuole e aeroporti saranno i settori maggiormente colpiti dalla protesta, indetta per protestare contro la legge di bilancio, definita dai sindacati “la peggiore degli ultimi 30 ., gliperL'Identità.