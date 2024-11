Quotidiano.net - Sciopero generale, corteo a Napoli: slogan contro Salvini. Bombardieri: “Protesta pacifica e democratica”

Leggi su Quotidiano.net

, 29 novembre 2024 – Precari vestiti da fantasmi,e cartelli con il volto di. Sono 30mila i partecipanti aldi, organizzato da Cgil e Uil per lodi oggi. Comizio finale in piazza Matteotti con i segretari generali Nicola Ricci (Cgil) e Pierpaolo(Uil). Manifestazioni in altre piazze d’Italia. Intanto ail trasporto pubblico è nel caos: bloccati treni e metropolitane. "Questa è una, è strano che un vicepresidente del Consiglio attacchi in questo modo un diritto riconosciuto dalla Costituzione". Lo afferma, dalin corso a, il segretariodella Uil Pierpaolo. Cartelli e“Precetto La Qualunque”. È uno degliche campeggiano in testa alpartito stamattina da Piazza Mancini, ad aprire il fiume di persone che sono arrivarti da tutto il Sud c’è lo striscione delle due sigle sindacali che hanno proclamato lo, con la scritta "Cambiare la manovra di bilancio".