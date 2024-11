Lapresse.it - Sciopero generale 29 novembre, Bombardieri: “In piazza per cambiare le cose”

“Noi facciamo il nostro lavoro per modificare le: salari, risposte a chi non riesce ad arrivare alla fine del mese, detassazione degli aumenti contrattuali, detassazione della contrattazione di secondo livello, interventi alla sanità per dare la possibilità alle persone di salvarsi la vita”. Lo ha dichiarato il segretarioUil Pierpaolo, in corteo a Napoli per lo. “C’è necessità di dare risposte a chi deve e può andare in pensione, c’è necessità di equità fiscale”, ha aggiunto