Liberoquotidiano.it - Sciopero: Damiani (Fi), 'da Landini irresponsabile linguaggio incendiario'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Dalla 'scatola di tonno' dei grillini, siamo passati al 'guanto' di. Ildel leader della Cgil è il colmo dell'irresponsabilità.ha capito che alzando il livello della violenza verbale ottiene visibilità. Ciò che non ha capito, è che il suo modo di fare rischia di esacerbare il confronto, fomentando l'odio sociale. La verità è che il governo, anche in questa manovra, sta facendo molto per i lavoratori. Molto più di quanto abbiano fatto i partiti di riferimento di". Lo dichiara il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio, Dario