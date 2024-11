Oasport.it - Sci di fondo oggi in tv, 10 km Ruka 2024: programma, calendario, streaming

si riparte in quel di, con la 10 km a tecnica classica che segna il debutto della Coppa del Mondo di sci diper la stagione-2025. Dalla città finlandese inizia il viaggio della stagione numero 44 che mette in palio la Sfera di Cristallo.In buona sostanza, Iivo Niskanen e compagni daranno un’altra volta il benvenuto a tutto il panorama internazionale, compresa un’Italia che porta 11 concorrenti, suddivisi tra 7 uomini e 4 donne. Sono tante le attese: le prospettive azzurre, il ritorno di Therese Johaug e le prospettive di Johannes Klaebo, che potrebbe diventare il primo uomo a vincere 8 gare di Coppa del Mondo consecutive, benché suddivise su due stagioni.La Coppa del Mondo di sci diiniziacon le 10 km. Sarà possibile seguirle in diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport, oltre che insu Discovery+, SkyGo, DAZN e RaiPlay.