Ilgiorno.it - Scatta la petizione per il militare: raccolti in poche ore 12mila euro

La base delle forze dell’ordine si muove a sostegno del vicebrigadiere trentasettenne del Radiomobile indagato per omicidio stradale nel fascicolo aperto in Procura sulla morte del diciannovenne egiziano Ramy Elgaml. Ieri un collega del carabiniere coinvolto e un poliziotto, "in condivisione con un affiatato gruppo di amici e colleghi", hanno lanciato insieme una raccolta fondi per aiutare il vicebrigadiere, sposato e con figli piccoli, a sostenere le spese legali che dovrà affrontare nei prossimi mesi. In serata, le donazioni avevano già superato quota. Nella, pubblicata sulla piattaforma GoFoundMe, si legge: "Il dovere di tutelare la sicurezza della collettività e degli utenti della strada, la missione di assicurare alla giustizia chi mette in atto azioni contrarie alla sicurezza e alla legalità, la vocazione di assolvere un lavoro che è pervaso di rischi, incertezze e imprevisti, operativi, giudiziari e legali, sfocia, in questa ennesima occasione critica e drammatica allo stesso tempo, l’iscrizione nel registro degli indagati per omicidio stradale in concorso".