Ilrestodelcarlino.it - Santi Francesi:: "Queste note volano nell’aria"

"Con quel titolo sottolineiamo la convinzione di scrivere canzoni che fluttuanosenza pretendere di cambiare niente, ma nel momento in cui suoni, quei concetti, quelle immagini, raggiungono qualcuno e se allora sì che possono acquistare un valore, trasformandosi in qualcos’altro" spiegano ia proposito di ’Potrebbe non avere peso’, secondo ep del loro cammino che presentano stasera all’Estragon. "D’altronde viviamo tempi potenziali, viene spontaneo usare il condizionale". Nel 2019, come The Jab, avete pubblicato ’Tutti manifesti’. Poi, diventati, di album non ne avete fatti più. Perché? "Quella dell’album sarebbe la dimensione ideale in cui proporre la nostra musica, ma ci siamo sempre trovati a fare i conti con lo scetticismo nell’industria discografica, dovuto forse alla convinzione che mettere tutto in un progetto articolato comporti necessariamente la conseguenza di ‘buttare via’ alcuni brani.