Feedpress.me - Santa Croce Camerina ricorda Lorys, ucciso 10 anni fa dalla madre Veronica Panarello

Sono passati 10dall’omicidio del piccoloStival anel Ragusano. A ucciderlo la, condannata per questo, in via definitiva a 30di carcere e con altri due procedimenti penali per calunnia e minacce a suo carico, ancora non definitivi. La donna secondo la verità processuale, uccise il piccolo soffocandolo con delle fascette stringicavo.