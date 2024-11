Salernotoday.it - Rissa tra studenti del Nautico: ragazzino aggredisce 3 coetanei con un tirapugni, poi fugge via con il fratello

Leggi su Salernotoday.it

, stamattina, tra 5dell'istitutodi Salerno, alcuni della sede centrale e uno della sede di Torrione. I ragazzi, per cause da accertare, hanno iniziato a litigare nei pressi del Cineforum di via Madonna di Fatima, dove si erano recati con le loro classi per assistere ad una.