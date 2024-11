Calcionews24.com - Ricci Torino, clamoroso “no” da parte di Cairo di fronte a quell’offerta. La situazione tra gennaio e giugno

Leggi su Calcionews24.com

, no della squadra granata al Manchester City per la cessione nel mercato di: aè sfida col Napoli. Il prezzo Le prestazioni dinon sono passate inosservate e il Manchester City vorrebbe prenderlo già nel mercato dicon un investimento di 35-40 milioni. Dal, però, è arrivato un secco no. A rivelarlo è Tuttosport spiegando che i granata non .