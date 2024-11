Ilgiorno.it - Raduno dei fan di Baby Gang a Lecco durante il lockdown: multa e condanna per il trapper

, 29 novembre 2024 – Un mese di prigione e 150 euro diper, al secondo Zaccaria Mouhib, 23 anni, ilpiù daspato e chiacchierato d'Italia ma anche tra i più acclamati e seguiti, è statoto. Di nuovo. Questa volta laè per violazioni delle norme di pubblica sicurezza. La sua colpa? Aver chiamato a raccolta anell'estate del 2021 decine e decine di suoi fans per girare il videoclip di “city”, una delle sue hit di quell'anno con 16 milioni di visualizzazioni su Youtube, e poi di aver nuovamente invaso le strade e le piazze della città dei Promessi sposi sempre con i suoi fans per festeggiare l'uscita di “Delinquente”, un altro suo album da quasi 2 milioni di views. Veri e propri assembramenti non autorizzati, quando tra l'altro lo stato di emergenza sanitaria per la pandemia da Covid 19 non era ancora cessata.