Fanpage.it - Quanto sono aumentati gli skipass per l’inverno 2024-25, l’analisi Altroconsumo in 38 località sciistiche

Leggi su Fanpage.it

Per una giornata sugli sci nella stagione invernale-25 una famiglia di tre persone spenderà in media 186 euro al giorno solo per accedere agli impianti di risalita e alle piste. Dove costa di più loe dove si risparmia secondo