Prosegue il rialzo del gas a 475 euro al Ttf di Amsterdam

Quotidiano.net - Prosegue il rialzo del gas a 47,5 euro al Ttf di Amsterdam

Leggi su Quotidiano.net

ildel gas naturale sulla piazza Ttf dicon gli stoccaggi Ue all'86,65%, al di sotto della media deglll'89,5% registrato negli ultimi 5 anni. I contratti future sul mese di dicembre guadagnano l'1,77% a 47,5al MWh, in assenza di un rinnovo dell'accordo tra Russia e Ucraina per il transito di gas vero l'Ue. Daòl punto di vista meteorologico le previsioni indicano un alternarsi di periodi freddi e di periodi poù miti per il prossimo mese di dicembre.