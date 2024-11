Riminitoday.it - Progetto "Digitale Facile”, due nuovi appuntamenti per imparare a usare i telefonini

Leggi su Riminitoday.it

Martedì 10 e giovedì 12 dicembre, dalle 15 alle 17.30, si terranno duedel corso gratuito di facilitazione per l’uso degli smartphone. Appuntamento nelle aule del Laboratorio aperto in via dei Cavalieri 22 con l’iniziativa, che fa parte del più ampio”.