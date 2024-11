Europa.today.it - Professoressa nota una telecamera nascosta nel bagno, si apposta e scopre chi l'ha messa

Leggi su Europa.today.it

Una telecamerenel cestino deldelle docenti che puntava dritto sul water. A scoprirla è stata unadi un istituto comprensivo della provincia di Treviso che però, per risalire al guardone, l'avrebbe lasciata là per qualche ora, tenendo sotto controllo l'andirivieni in.