Dday.it - Problemi ai pagamenti, Nexi: "Avviata indagine, ci riserviamo azioni a tutela della società e dei clienti"

Leggi su Dday.it

A causa di lavori effettuati da Worldline, in Italia e in Europa ci sonocon alcuni servizi di pagamento.: non ci sono informcerte sulle tempistiche per risolvere.