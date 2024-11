Ilpescara.it - Prezzi e destinazioni sciistiche più amate in Abruzzo e in Italia: la classifica 2024-2025

Leggi su Ilpescara.it

Gli amanti delle piste innevate e degli sport in montagna non vedono l’ora di trascorrere un po’ di tempo con gli sci ai piedi e non solo. Ma quanto costa quest’anno andare in montagna e quali sono lepiùin, e anche in? Il portale Holidu.it ha stilato.