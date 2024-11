Pos, possibili azioni legali per danni

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.22 La Fipe-Confcommerio e il Codacons valutanoper icausati dal blocco dei pagamenti elettronici tramite Pos verificatosi a causa del danneggiamento dei cavi in fibra ottica per il trasferimento dei dati. "E' necessario introdurre un sistema di responsabilità che preveda anche risarcimenti per isubiti dagli esercenti", affermano alla Confcommercio. Codacons si orienta verso cause contro i responsabili del disservizio per conto di tutti i soggetti danneggiati.