Pos e Bancomat ancora fuori uso, Bper tra le più colpite. Individuato il guasto

Anche oggi, venerdì 29 novembre molte persone continuano a segnalare problemi nell'utilizzo di carte di credito e debito per i pagamenti elettronici tramite Pos ma anche, in misura minore, per operazioni online e prelievi agli sportelli.Il down è iniziato nella mattinata di giovedì 28.