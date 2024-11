Messinatoday.it - Ponte, anche l'ex rettore Cuzzocrea nella commissione Via Vas che ha dato l'ok

Leggi su Messinatoday.it

Fioccano nomine e riconoscimenti per l’exdell’Università di Messina. Nonostante lo scandalo sui rimborsi d’oro che lo ha costretto alle dimissioni e una inchiesta per la gestione degli appalti all’Università che lo vedranno il 26 febbraio davanti alla Gup Arianna Raffa per l’udienza.