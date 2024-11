Firenzetoday.it - Pitti Uomo 107

Leggi su Firenzetoday.it

L'edizione invernale di, la numero 107, si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze dal 14 al 17 gennaio 2025. In questi giorni, come in una grande vetrina, si accenderanno le luci sulle collezioni Autunno/Inverno 2025 di circa 790 brand, di cui il 45% esteri.è un.