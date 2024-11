Quotidiano.net - Piantedosi, 'clima pesante contro le forze di polizia'

Leggi su Quotidiano.net

"Oggi a Torino le stesse bandiere sventolate in nome della pace sono state scagliategli operatori di. Unalimentato da frange estreme che si organizzano con il solo scopo di attaccare chi opera per garantire il diritto di manifestare le proprie idee. In una giornata complicata come questa, voglio ancora una volta ringraziare tutte lediche hanno saputo gestire con equilibrio e professionalità le molteplici manifestazioni e i momenti di criticità". Così il ministro dell'Interno, Matteo