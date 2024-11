Veronasera.it - Piano di ottimizzazione di Poste Italiane: «Non riduciamo servizi né posti di lavoro»

Leggi su Veronasera.it

In replica alle «notizie imprecise e fuorvianti» diffuse negli ultimi giorni da Cgil Verona,precisa «che in provincia di Verona non è in atto alcun provvedimento che starebbe riducendo drasticamente il numero di uffici postali e tanto menodi».ha dunque.