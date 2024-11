Ilfattoquotidiano.it - Per 10 anni incassa la pensione del padre morto e ne occupa la casa: 50enne truffa oltre 64mila euro all’Inps

Undi Cabiate (Como) ha continuato a prelevare ladeldeceduto dal dicembre del 2014 per ben diecifino all’agosto 2023, senza conseguenze. È di circa 64.300l’importo di cui si è appropriato l’uomo, denunciato in seguito all’indagine svolta dai finanzieri della compagnia della guardia di finanza di Erba, sotto il coordinamento della procura della Repubblica di Como. In aggiunta, l’uomo hato senza titolo l’appartamento di edilizia residenziale pubblica originariamente assegnato al.Ilprelevava in modo continuo dal conto corrente bancario dove veniva erogato il vitalizio, su cui tra l’altro era l’unico con la possibilità di operare a partire dalla data della sua apertura. Le indagini hanno avuto inizio da una segnalazione dell’Aler di Como che aveva rilevato, durante verifiche amministrative di routine, una potenzialezione abusiva di un immobile di proprietà del comune di Carugo assegnato a un uomo deceduto.