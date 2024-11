Lanazione.it - Pensioni dicembre, arriva la tredicesima 2024. Ecco quanto è la media in Toscana

Firenze, 29 novembre– Lunedì 2sarà il giorno del pagamento delledi, comprensive di. Arriveranno a 994mila pensionati toscani, di cui il 52% sono donne e il 48% uomini. Secondoemerge dal rendiconto sociale 2023 di Inps, sono 1,1 milioni levigenti, con importi medi superiori allanazionale, ma con forti disparità tra uomo e donna e tra lavoratori dipendenti o autonomi e pubblici. In dettaglio, l'importo medio delledelle ex lavoratrici del settore privato è stato nel 2023 di soli 996 euro, gli uomini di 1.978. Per i dipendenti pubblici la pensioneè per le donne di oltre 1.800 euro, per gli uomini di oltre 2.500 euro. Chi ha lavorato come autonomo, invece, se donna ha un assegnostico medio di 756 euro e poco più di 1.