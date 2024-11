Lecceprima.it - Pausa per le festività: come cambia il calendario del campionato di Promozione Puglia

Ildeldipugliese 2024/2025 subisce un cambio. Tramite un comunicato ufficiale, la LNDha reso noto che il torneo resterà fermo il prossimo 29 dicembre, per via dellenatalizie. Lo stesso discorso vale per l'Eccellenza.Eccellenza