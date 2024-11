Fanpage.it - Patrizio Chianese spiega perché ha chiuso il negozio con New Martina: “Idee diverse, torno in strada”

Leggi su Fanpage.it

Il noto TikToker di Afragola hato le motivazioni dietro alla chiusura del"Ti fidi di me", nome ripreso dal suo tormentone social, aperto in società con un'altra personalità molto conosciuta sul web, New