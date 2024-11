Agi.it - Parlamento e territori, la road map di Schlein verso le politiche

AGI - Archiviate con successo le elezioni regionali, la segretaria del Partito Democratico può preparare il percorso di avvicinamento alle elezioni. Un risultato chesaluta anche in apertura della direzione nazionale, ringraziando i presidenti eletti di Emilia-Romagna e Umbria, Michele De Pascale e Stefania Proietti, ma anche lo sconfitto in Liguria, "per soli ottomila voti", Andrea Orlando. "Si percepisce un nuovo clima di fiducia e speranza figlio anche dello spirito unitario messo in campo dal nostro partito", dice la leader dem. Ad incoraggiare questa lettura disono anche gli 'inciampi' che hanno segnato il percorso della maggioranza negli ultimi giorni: "Ieri la maggioranza è andata sotto due volte, sul canone Rai e sulla sanità in Calabria. La maggioranza è allo sbando.