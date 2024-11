Sport.quotidiano.net - Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas mette nel mirino l’importante sfida di Cantù. Coser: "Gara difficile, come tutte in questo campionato»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Emmaha messo nella trasferta di, primo di unadi quattro appuntamenti che potrebbero rilanciare le quotazioni dei biancoblù, ancora momentaneamente fuori dalla zona playoff. In terra brianzola si cercherà di bissare il bel successo su Catania, riproponendo quella costanza di rendimento che è stata una delle chiavi per ottenere il netto 3-0 ai danni della formazione siciliana.non sembra avversario particolarmente ostico: è reduce da una sconfitta in tre set a Reggio Emilia, ma nel suo fortino di casa, il PalaFrancescucci di Casnate con Bernate, ha ottenuto tre vittorie in quattro partite, perdendo solamente contro Porto Viro. Decisamente peggio ha fatto in trasferta, dove ha ottenuto la miseria di due set in cinque partite. "ogni partita deldi A2 sarà una battaglia – ha detto il libero biancoblù Martin–, loro hanno ottime individualità, cercheranno di vendere cara la pelle; ogni risultato è possibile, noi veniamo da una buona vittoria, cercheremo di prolungare questa striscia.