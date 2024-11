Calcionews24.com - Palladino sorride: «Vittoria del gruppo, non era facile. Inter? Ecco cosa dovremo fare»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Raffaele, tecnico della Fiorentina, dopo ladei viola contro il Pafos in Conference League L’allenatore della Fiorentina Raffaeleha parlato a Sky Sport per analizzare laper 3-2 contro il Pafos in Conference League. Le sue dichiarazioni riprese da TMW: PAROLE – «E’ così unadel, non era .