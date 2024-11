Puntomagazine.it - Palazzo Reale di Napoli, da oggi lo splendore dello Scalone e il lavoro dei restauratori in una mostra

Restauri aldi: dopo 100 giorni torna a splendere lod’Onore, 28 novembre 2024 – Per un cantiere che si chiude un altro apre a. Si sono appena conclusi in cento giorni i lavori di restauro, pulizia e lucidaturad’Onore e si lavora alla messa in sicurezza della Cappellaal quale seguirà un minuzioso restauro.“Un altro tassello si aggiunge all’immensa mappa di lavori che si svolgono quotidianamente all’interno del– dichiara Paola Ricciardi, dirigente delegato dal Direttore generale Musei, prof. Massimo Osanna –, nello stesso momento possiamo osservare i risultati di un restauro concluso e i lavori di un cantiere aperto con il quale rendiamo partecipi i visitatori del duroche viene svolto da, alle volte molto impegnativo che si trasforma in arte attraverso una piccola mostra fotografica”.