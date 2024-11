Quicomo.it - Pagamenti bancomat in tilt anche a Como: cosa sta succedendo

Leggi su Quicomo.it

Si stanno verificandodei problemi con alcuni circuiti di pagamento:e Pos non funzionano come dovrebbero., Pagoe Nexi hanno ricevuto una comunicazione da Worldline di un incidente "relativo a un'interruzione generica e diffusa della rete in Italia". Il.