Iltempo.it - Orgoglio Roma, rimonta il Tottenham e ritrova entusiasmo: pari all'ultimo respiro

Leggi su Iltempo.it

Prova d'dellache va due volte in svantaggio ma riesce a uscire indenne dalStadium. Finisce 2-2 con i padroni di casa a segno con Son su rigore al 5' e Johnson al 33' e ospiti che replicano con Ndicka al 20' e Hummels al 91'. CLASSIFICA - Dybala e compagni si trovano ora al 21° posto con 6 punti, in piena corsa per un posto al playoff di Europa League, mentre ilè 9° a quota 10 e ancora in linea con la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Tra due settimane laaffronterà all'Olimpico il Braga; per gli Spurs invece impegno in trasferta a Glasgow con i Rangers. PRIMO TEMPO - La partita inizia in salita per i capitolini che passano in svantaggio dopo 5 minuti. Sarr entra in area e anticipa Hummels che lo stende. L'arbitro concede il rigore e dagli 11 metri Son batte Svilar portando gli Spurs in vantaggio.