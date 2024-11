Avellinotoday.it - "Olena": ad Avellino la presentazione del libro di Elena Opromolla

Leggi su Avellinotoday.it

Archeoclubha organizzato per domani pomeriggio (sabato 30 novembre) alle 17:30 presso il caffè equo e solidale "Hope" in via Episcopio, 1 adladel" a cura di.Nel corso dell'evento ci sarà anche una performance musicale al sax del.