Lapresse.it - Notre Dame, la visita di Macron: ecco gli interni restaurati dopo l’incendio

“È sublime”. Così il presidente francese, Emmanuel, riferendosi alla cattedrale dia Parigi, che hando per vedere di persona gliprima della riapertura in programma per l’8 dicembre. Al suo arrivo insieme alla premièreBrigitte sul sagrato della chiesaè stato accolto dalla sindaca di Parigi Anne Hidalgo, dalla presidente della regione dell’Ile de France Valérie Pécresse, dalla ministra della Cultura Rachida Dati e dell’arcivescovo di Parigi Laurent Ulrich.Il capo dell’Eliseo ha ascoltato le spiegazioni sugli interventi attuati da Philippe Jost, Presidente dell’istituzione pubblica Ricostruirede Paris. La cattedrale fu devastata da un incendio il 15 aprile del 2019. Il 7 dicembrevi tornerà per tenere un discorso e poi parteciperà alla consacrazione del nuovo altare durante la Messa solenne di riapertura il giorno successivo.