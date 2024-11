Firenzetoday.it - "Nonlobuttovia", il buon usato riprende vita: dai mobili all’oggettistica al vestiario

Leggi su Firenzetoday.it

Tutto pronto per le aperture del mese di dicembre dei due servizi di riuso e riciclo “” con sede al palazzo delle Esposizioni in piazza Guido Guerra, lato alberato e “Avane” che si trova a La Vela Margherita Hack in via Magolo, 32., oggettistica da casa.