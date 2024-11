Non è niente invece ha un tumore Sintomi banali i medici la rimandano a casa e due anni ha la terribile diagnosi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Giorgia Kennedy, oggi 21enne di Peterborough, aveva solo 19quando le è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tipo didel sangue che sta aumentando tra i giovani sotto i 20. Fin da quando aveva 15, Giorgia, allenatrice di ginnastica sul trampolino, soffriva di stanchezza cronica, una condizione così grave da costringerla a interrompere tutte le sue attività sportive. Tuttavia, ile avevano detto che con la crescita sarebbe migliorata.Ma Giorgia presentava anche un altro sintomo, che lei stessa aveva ignorato: un nodulo sul collo, vicino alla clavicola, che inon erano riusciti a individuare. Nel mese di ottobre del 2022, Giorgia si è rivolta al medico di base per una tosse che non passava. Dopo aver esaminato il suo storico medico e notato che da piccola soffriva di asma, le fu consigliato di usare gli inalatori per alcune settimane.