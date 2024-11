Ilnapolista.it - Nastase: «Se Sinner fosse stato rumeno sarebbe stato sospeso per 2 o 3 anni»

Leggi su Ilnapolista.it

Ilie, leggenda del tennis e dello sport mondiale, ha attaccato Julla vicenda doping che ha coinvoltoe lo ha visto completamente prosciolto nell’agosto del 2023, in attesa del pronunciamento del TAS sul ricorso della WADA. Dalla Romania arrivano alcune sue dichiarazioni: «Se l’italiano nonil numero uno e, probabilmente2 o 3».Leggi anche: Quandofermava le partite e leggeva le poesie d’amore di Vilas che, furente, andava viaL’atto d’accusa dinei confronti del 23enne altoatesino parte dall’indignazione che nelle ultime ore è dilagata in Romania per la sospensione di un solo mese affibbiata ad un altro pezzo da novanta del tennis mondiale, l’attuale numero due Iga Swiatek, trovata positiva all’antidoping lo scorso agosto: si grida allo scandalo per il trattamento ben diverso riservato alla rumena Simona Halep, stangata con una squalifica di 4poi ridotta a 9 mesi solo dopo l’appello della giocatrice al TAS di Losanna (lo stesso che dovrà decidere sull’appello della WADA per far squalificare, assolto in primo grado dall’ITIA).