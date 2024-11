Parmatoday.it - Nasconde la droga nei contatori dell’acqua in un palazzo: arrestato minorenne

Leggi su Parmatoday.it

E’ stato notato in sella alla sua bicicletta da una pattuglia che si trovava in centro per dei controlli, dopo essersi velocemente defilato. Avrebbe nascosto 35 grammi di hashish in una cassetta per idi undel centro.I Carabinieri della Stazione di Fidenza, con.