Feedpress.me - Multe infettate dal caos Covid: cifre triplicate, cittadini nei guai a Cosenza

Leggi su Feedpress.me

mai notificate, ma adesso da pagare . E pure salatamente. Lo denunciano iche in questi giorni stanno affollando gli uffici della Polizia municipale per capirci di più sulle ingiunzioni di pagamento inviata da Municipia , il concessionario responsabile della riscossione coattiva per il comune di. Si tratta, in molti casi, direlative a infrazioni del 2021, spesso per.