Sport.quotidiano.net - Motivazioni e qualità diverse. Sì, la coppa è un’altra storia

Una vittoria sofferta più per masochismo che per altro. Contava vincere e vabbè. Inè davvero, pere perché i titolari sono di altro livello. E questo ormai è chiaro, anche se rivedere Pongracic è una bella notizia, ritrovare un Parisi sufficiente vale un sorriso, così come la conferma di un Sottil in ripresa. Kouamè non è Kean e comunque un gol è sempre un gol anche se non fai quasi niente per buttarla dentro. Il confronto tra titolari e panchinari è superfluo, se non immaginando il mercato di gennaio e delle scelte che consegnino a Palladino più varietà di scelta. Dopo di che sappiamo bene che la partita con l’Inter sarà. Ed è quella che tutti aspettano come si aspetta Natale. Questo era un passaggio obbligato per non perdersi sulla strada europea.