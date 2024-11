Pisatoday.it - Mostra 'Bruno Pontecorvo - Da Pisa a Mosca, un viaggio tra storia e scienza'

Leggi su Pisatoday.it

Il 24 settembre del 1993 moriva a Dubna, in Russia,uno tra i più grandi fisici del XX secolo. Famoso per le sue geniali intuizioni e le scoperte nel campo della fisica fondamentale, il suo nome è legato in maniera indelebile alle vicende del neutrino, la particella elusiva che è.