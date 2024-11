Ilrestodelcarlino.it - Montefiorino, senza esito la giornata di ricerche della scomparsa Daniela Ruggi

Modena, 29 novembre 2024 – Non hanno datolein Appennino, nella zona di, di, la 31enne di Vitriola sparita nel nulla da ormai due mesi. In azione la Croce rossa, la protezione civile, i vigili del fuoco ed i carabinieri. La zona, dove sono presenti boschi e aree impervie, è stata setacciata sia dalle unità cinofile che attraverso l’utilizzo di droni. La procura di Modena ha aperto un fascicolo per sequestro di persona e dal giornodonna sono già state ascoltate diverse persone, pur non essendo a note ad oggi iscrizioni nel registro degli indagati.