Mondiale scacchi 2024, Ding Liren-Gukesh oggi: orario 29 novembre, tv, streaming

Dopo un giorno di riposo, il primo di quelli previsti ogni tre giorni, riprende il match per il Campionato del Mondo traDommaraju. Il cinese, campione in carica, e l’indiano, sfidante, ritornano allaera sul punteggio complessivo di 1,5-1,5.Perc’è la possibilità, quest’, di avere il Bianco e quindi di essere lui a definire una parte della strada da percorrere in tema di apertura. Soprattutto, però, andrà capito quali sono gli stati d’animo sia suo che didopo un inizio davvero scoppiettante di match. Non sappiamo se ne nascerà un’altra bagarre stile-Nepomniachtchi, ma le premesse sono buone pur nella profonda diversità dei due contendenti.Il confronto per il Campionato del Mondo traDommaraju va in scenadalle ore 10:00 (quarta partita).