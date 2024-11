Laverita.info - «Milano non è sicura». Parola del sindaco

Leggi su Laverita.info

Vertice in prefettura con il ministro dell’Interno. Sala ammette i problemi però insiste: «Gli immigrati fanno i lavori che rifiutiamo». Piantedosi: «Il 65% dei reati in città commesso da stranieri, ma il Corvetto non è una banlieue». Salis loda la rivolta: «Ultima arma».