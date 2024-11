Ilfattoquotidiano.it - Milano, le strappano la catenina d’oro in metro e scappano: la polizia li insegue e li arresta – Video

Mercoledì gli agenti della Squadra mobile hanno notato in via Vitruvio due uomini che osservavano alcune persone vicine all’ingresso di un hotel per poi allontanarsi nel sottopassaggio della stazionepolitana M2 Centrale in direzione Famagosta. Nella circostanza, i due, dopo aver osservato i passeggeri in attesa del treno, si sono avvicinati a una ragazza, cittadina americana di 21 anni. All’arrivo del convoglio, i due sono saliti a bordo, il 24enne si è posizionato davanti alla vittima, intenta a salire a bordo, per poi strapparle dal collo la collana in oro mentre il complice 22enne monitorava a distanza la situazione. I poliziotti, che hanno assistito alla scena, hanno fermato il 22enne nelle vicinanze del treno mentre il 24enne, dopo un lungo inseguimento, è stato fermato in un cantiere in via Lepetit angolo via Scarlatti, dove hanno anche recuperato la collana precedentemente rubata e che il giovane aveva tentato di disfarsene.